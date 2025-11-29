«Волна отмены захлестнула Долину»: россияне массово отказываются идти на концерты певицы

После решения суда по делу о квартире в Хамовниках билеты на концерты Ларисы Долиной начали массово возвращать. Об этом сообщает телеграм-канал Baza, передает Life.ru.

Во Владивостоке число свободных мест на предстоящий концерт выросло со 25 до 224 за сутки, а в Хабаровске на выступление 2 декабря — с 7 до 35. Московский ресторан «Кафе Пушкинъ» удалил всю информацию о новогоднем шоу певицы, где билеты стоили ₽95 тыс.

Ранее суд подтвердил право Ларисы Долиной на квартиру в Хамовниках и отклонил иск к ней на ₽112 млн. По данным опроса «Базы», 98% подписчиков считают, что певица должна полностью компенсировать средства покупательнице недвижимости.

Ранее советник президента Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков рассказал, как можно защититься от «схемы Долиной».