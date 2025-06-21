Массовое ДТП на Каширском шоссе в Москве: один человек пострадал при столкновении семи авто

На Каширском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием большого числа автомобилей. В результате аварии один человек получил травмы, сообщает столичная Госавтоинспекция в своём Телеграм-канале.

Инцидент случился в субботний вечер, 21 июня, неподалёку от дома № 132 на Каширском шоссе. Как сообщили в городской дорожной полиции, произошло столкновение семи транспортных средств.

«В ДТП на юге столицы пострадал один человек», — говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют детали произошедшего. О состоянии пострадавшего пока нет информации.

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