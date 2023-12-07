Массовое ДТП произошло в «Сириусе»: есть пострадавшие
Фото: [©Наталья Селиверстова/РИА Новости]
Вечером четверга, 7 декабря, в «Сириусе» столкнулись сразу девять машин. Об этом сообщает РИА Новости, опираясь на данные МВД.
Напомним, что территория «Сириус» находится на побережье рядом с Сочи. ДТП случилось на 4 километре трассы А-147 Джубга-Сочи.
По данным издания, в ДТП пострадали два человека, их госпитализировали. Среди пострадавших нет детей, уточняют полицейские. При этом в результате массового инцидента движение довольно затруднено.