Массовое ДТП произошло в «Сириусе»: есть пострадавшие

Вечером четверга, 7 декабря, в «Сириусе» столкнулись сразу девять машин. Об этом сообщает РИА Новости , опираясь на данные МВД.

Напомним, что территория «Сириус» находится на побережье рядом с Сочи. ДТП случилось на 4 километре трассы А-147 Джубга-Сочи.

По данным издания, в ДТП пострадали два человека, их госпитализировали. Среди пострадавших нет детей, уточняют полицейские. При этом в результате массового инцидента движение довольно затруднено.