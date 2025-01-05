Медики оказывают помощь 14 пострадавшим в ДТП с туристическим автобусом в Карелии

В Республике Карелия врачи оказывают помощь четырнадцати путешественникам, которые получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса. Об этом в своём аккаунте в социальных сетях написал министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего неподалёку от населённого пункта Ляскеля, два человека получили серьёзные травмы и были доставлены в реанимационное отделение. Состояние ещё двух пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Для оказания помощи пострадавшим должен был быть отправлен вертолёт санавиации, но из-за неблагоприятных погодных условий в регионе его вылет был отложен. Тем не менее, к месту происшествия была направлена дополнительная бригада медицинских работников.

Пострадавшие с лёгкими травмами были доставлены в Питкярантскую центральную районную больницу.

Напомним, что днем в воскресенье, 5 января, туристический автобус, в котором находились 43 человека, съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии некоторые пассажиры получили травмы, в том числе один несовершеннолетний. В настоящее время прокуратура проводит расследование обстоятельств произошедшего.