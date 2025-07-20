Массовое ДТП в Туле: женщина пострадала в цепочке столкновений

На оживленном участке Калужского шоссе в Туле произошла серия ДТП с участием четырех автомобилей. Как сообщают Тульские известия, госпитализация потребовалась одной женщине.

По предварительным данным, 68-летний водитель «ВАЗ 2107» нарушил правила при выезде, не уступив дорогу «Хонде Цивик», что спровоцировало цепную реакцию. После первоначального столкновения «семерка» продолжила неуправляемое движение, сбив 39-летнюю женщину-пешехода, а затем врезалась в два припаркованных грузовика «ГАЗ».

Авария создала помехи движению на ключевой транспортной артерии города. На данный момент ограничения на движение сняты.

Ранее сообщалось, что в Крыму «Лада» протаранила Mitsubishi: погибли взрослый и ребенок, еще пятеро пострадали.