Массовое ДТП в Туле: женщина пострадала в цепочке столкновений
Тулячку госпитализировали после ДТП с четырьмя машинами у рынка «Южный»
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На оживленном участке Калужского шоссе в Туле произошла серия ДТП с участием четырех автомобилей. Как сообщают Тульские известия, госпитализация потребовалась одной женщине.
По предварительным данным, 68-летний водитель «ВАЗ 2107» нарушил правила при выезде, не уступив дорогу «Хонде Цивик», что спровоцировало цепную реакцию. После первоначального столкновения «семерка» продолжила неуправляемое движение, сбив 39-летнюю женщину-пешехода, а затем врезалась в два припаркованных грузовика «ГАЗ».
Авария создала помехи движению на ключевой транспортной артерии города. На данный момент ограничения на движение сняты.
Ранее сообщалось, что в Крыму «Лада» протаранила Mitsubishi: погибли взрослый и ребенок, еще пятеро пострадали.