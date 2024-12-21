СМИ: число пострадавших от хлора в бассейне на базе отдыха в Тобольске выросло до 18

Количество пострадавших на базе отдыха в городе Тобольск Тюменской области от хлора в местном бассейне возросло до 18 человек, передает телеканал РЕН со ссылкой на источники.

21 декабря в Тобольске с отравлением хлором в бассейне были госпитализированы 15 детей и 2 женщины. Согласно информации, полученной от следственных органов, 21 декабря в бассейне базы отдыха, находящейся недалеко от Тобольска, проходило мероприятие, на котором присутствовали взрослые и дети. После посещения бассейна у двух женщин и 15 детей в возрасте от 9 до 11 лет, а также у одного ребенка в возрасте 3 месяцев, появились симптомы недомогания: кашель, покраснение глаз и кожи, тошнота.

«Число детей, отравившихся хлором в бассейне на одной из баз отдыха в Тобольске, увеличилось до 16. Общее число пострадавших — 18 человек», — сказал собеседник РЕН ТВ.

Источник телеканала проинформировал, что, по данным медиков, все пациенты находятся пока в состоянии средней тяжести. За их жизнь борются врачи.

Ранее сообщалось, что по факту отравления людей в бассейне в Тобольске Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.