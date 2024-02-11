Массовое отравление детей в дагестанском кафе привело к уголовному делу

СК РФ по Дагестану возбудил уголовное дело по факту отравления посетителей кафе в селе Дылым Казбековского района. Там госпитализировали множество взрослых и детей.

В дагестанском селе Дылым более 30 человек обратились в больницу с признаками отравления. Среди госпитализированных 16 посетителей, включая детей в возрасте от шести до 17 лет.

Информация об инциденте дошла до СК России по республике. Там возбудили уголовное дело из-за оказания услуг, не соответствующих нормам безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Роспотребнадзор по Дагестану проверял ранее заведение: там нашли грубые нарушения санитарных правил. По предварительной информации, кафе после этого не устранило проблемы.

Отравленные сетуют на майонез. В заведении его готовили самостоятельно, с применением сырых яиц и подсолнечного масла. Именно этот соус включали в фирменные бургеры.

Надзорное ведомство сообщало, что плохо себя чувствовали 35 человек, в том числе 25 детей. У всех характерные симптомы пищевого отравления.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье более 20 человек отравились едой.