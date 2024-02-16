Массовое отравление детсадовцев произошло в Туле
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Жители Тулы сообщили о случаях отравления в детском саду. С соответствующими признаками в учреждении были девять воспитанников, сообщают Тульские известия со ссылкой на соцсети.
В соцсетях родители жалуются на здоровье детей. По их словам, у девяти воспитанников были одинаковые симптомы, характерные для отравления (рвота, боль в животе и т.д.). Все они ходили в детский сад на улице Ленина, 17.
Туляки отметили, что дети, которые почти не ели во время посещения учреждения, чувствуют себя хорошо. Родители уже подали жалобу в Роспотребнадзор, с просьбой проверить, чем накормили их детей.
По некоторым данным, на месте уже начали внутреннюю проверку.
Ранее сообщалось, что под Калининградом более 20 школьников отравились неизвестным токсичным веществом.