Массовое отравление в Екатеринбурге: госпитализирована поевшая устриц семья с ребенком

В Екатеринбурге зафиксирована на днях вспышка отравлений, предположительно, связанных с употреблением устриц. В больницу доставили семью с маленьким ребенком. Об этом стало известно из сообщения SHOT со ссылкой на местную жительницу. По словам пострадавших, морепродукты в ресторане изначально были несвежими и выглядели непривлекательно.

В этот день, 3 мая, собеседница канала вместе с супругом и шестилетней дочерью отправилась в ресторан «Мидийное место», расположенный в торговом центре «Гринвич». В меню были представлены разнообразные блюда из морепродуктов.

Однако после обеда у девочки внезапно ухудшилось самочувствие: её начало тошнить, а в животе появились сильные боли. Примечательно, что она не ела устрицы, но успела попробовать десерт, который родители ели вилкой, и запить его молочным коктейлем.

С утра у девочки поднялась температура, и ее срочно госпитализировали. В больнице ей несколько раз ставили капельницы, и эта процедура длилась несколько часов.

В течение дня у родителей также начали проявляться признаки отравления. Врачи поставили им диагноз — кишечная инфекция. В данный момент все члены семьи находятся в стационаре и за их жизнь борются медики.

Также о случаях отравления сообщили и другие гости ресторана. Некоторые из них сразу обратили внимание на то, что устрицы не реагируют на лимонный сок, и заподозрили неладное. По словам посетителей, сотрудники ресторана утверждают, что устрицы были свежими, а причиной недомогания стало сочетание мидий и устриц в сливочном соусе с молочными коктейлями.

Роспотребнадзор уже заинтересовался ситуацией и в настоящее время проводит проверку в указанном ресторане.

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