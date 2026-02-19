Массовые сбои сим-карт в России объяснили «охлаждением»

С ноября 2025 года россияне, возвращающиеся из-за границы, столкнулись с новой проблемой — массовыми сбоями при так называемом «охлаждении» сим-карт, пишет «Коммерсантъ». Процедура, которая должна помочь в борьбе с серым рынком и мошенничеством, автоматически ограничивает звонки и SMS на 24 часа после прибытия в Россию. Однако на практике система дает серьезные сбои.

Как выяснилось, успешное завершение «охлаждения» происходит только в половине случаев. Остальные пользователи либо вовсе не теряют связь, либо, наоборот, остаются без услуг на гораздо более длительный срок — ограничения приходят с существенным опозданием или не снимаются вовсе. Особенно сложная ситуация наблюдается у трех крупнейших операторов: «Билайн», «МегаФон» и МТС.

Представители компаний отвергли претензии, заявив, что их оборудование и алгоритмы работают без сбоев. Однако пользователи продолжают жаловаться в соцсетях. Некоторые рассказывают, что в отчаянии выбегают из зданий аэропортов на мороз, пытаясь поймать сигнал и активировать сим-карту, чтобы просто вызвать такси или предупредить родных о прилете.

