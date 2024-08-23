Массовые спам-звонки хотят запретить в России

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что законопроект о запрете массовых спам-звонков будет внесен в Госдуму уже в сентябре.

О планах на этот запрет стало известно еще в апреле. Тогда Шадаев пояснял, что из-за частых спам-звонков у россиян выработалось недоверие к любым звонкам с незнакомых номеров.

На сегодняшний день в России существует административная ответственность за спам-звонки. Физлица за это могут получить штраф в размере от 10 до 20 тыс. руб., должностные лица — от 20 до 100 тыс. руб., юрлица — от 300 тыс. до 1 млн руб.

Ранее сообщалось, что подрядчика пятизвездочных отелей Hyatt приговорили к пяти годам тюрьмы.