Массовые задержки авиарейсов из-за непогоды в Хабаровске затронули более двухсот пассажиров

Из-за резкого ухудшения погодных условий в международном аэропорту Хабаровска произошли масштабные сбои в расписании авиаперелетов. По информации, опубликованной в официальном Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры, отправления нескольких рейсов были вынужденно отложены.

Согласно данным ведомства, перенесены на следующий день вылеты в ряд населенных пунктов Хабаровского края: Николаевск-на-Амуре, Нелькан и Охотск. Также задерживается рейс, следующий по маршруту Хабаровск — Богородское, а время вылета в Улан-Удэ было скорректировано.

В результате изменений в авиаграфике сложилась ситуация, в которой отправления вынуждены ожидать свыше 200 человек. В сообщении прокуратуры подчеркивается, что ситуация находится на контроле у хабаровского и николаевского транспортных прокуроров, которые следят за соблюдением прав граждан и предоставлением им всех обязательных услуг в соответствии с законодательством. На текущий момент, как отмечается, жалоб от пассажиров в надзорное ведомство не поступало.

