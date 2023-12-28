Массовый сбой в работе Telegram 28 декабря: что случилось
Фото: [©Михаил Воскресенский/РИА Новости]
Вечером четверга, 28 декабря, Telegram резко стал работать со сбоями. Об этом говорят данные из профильных сервисов.
Традиционно, больше всего жалоб поступает из крупных городов – Москвы и Санкт-Петербурга.
У 73 процентов пользователей не работает ни сайт, ни приложение в целом, еще у 13 процентов есть проблемы именно с мобильным приложением. У другой же части сложности возникли с загрузкой файлов и отправкой сообщений.