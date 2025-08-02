Мастер-класс по изготовлению свечей для детей из семей участников СВО прошел в Химках

В Химках состоялся интересный мастер-класс, посвященный изготовлению свечей, в котором принимали участие дети из семей военнослужащих, задействованных в специальной военной операции. Об этом сообщила администрация городского округа Химки.

Мероприятие прошло в общественной приемной партии «Единая Россия», где для юных мастеров были подготовлены разноцветные листы вощины, а также сушеные цветы и красивые ленточки для оформления их творений. Депутат Химок Татьяна Кавторева подчеркнула важность таких мероприятий, которые помогают детям ощутить заботу и поддержку в непростые времена. Она отметила, что подобные мастер-классы не только развивают творческие навыки юных участников, но и дарят им позитивные эмоции.

Процесс изготовления свечей оказался не только увлекательным, но и образовательным. Ребята активно занимались нарезкой вощины и создавали свои уникальные шедевры, которые могут выполнить роль уютного декора или стать замечательным подарком для близких.

Важно, что такие мастер-классы в Химках стали регулярными. Екатерина Калюжная, лидер Движения общественной поддержки, добавила, что цель данных мероприятий – предоставить детям возможность развиваться, общаться друг с другом и получать радость в такое непростое время.

Ранее сообщалось, что неравнодушные жители Химок высадили кизильник у мемориала Великой Отечественной войны в Подрезково в рамках патриотического мероприятия, так они почтили память героев, освободивших территорию РСФСР от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. Участники акции благоустроили территорию мемориального комплекса и высадили 25 кустов кизильника.