Мастер-класс по технике речи прошел в подольском Молодежном центре

В подольском Молодежном центре «Территория будущего» состоялся специализированный мастер-класс «Живое слово», который провела педагог по вокалу и актерскому мастерству Инна Кудрявцева. Об этом событии рассказала администрация муниципального округа.

Кудрявцева использовала свой обширный опыт обучения в трех театральных институтах, чтобы помочь участникам улучшить свои навыки коммуникации и актерского мастерства. Во время занятия Инна Владимировна познакомила ребят с техниками речи, адаптированными для различных возрастных групп. Участники выполняли упражнения с артикуляционным тренажером для улучшения дикции, разбирали тексты и выявляли ключевые элементы, способствующие созданию убедительной и выразительной речи.

«Это было невероятно интересно и полезно! Я узнала много нового о том, как сделать свою речь более яркой и убедительной», — отметила одна из участниц мастер-класса.

Мероприятие дало возможность юным артистам и тем, кто хочет развивать свои ораторские навыки, получить ценные знания и практические советы. Это отличный шаг к развитию уверенности и выразительности в овладении актерским мастерством, что открывает новые горизонты в коммуникации и самовыражении.

Ранее сообщалось, что в Подольске уже наполовину выполнили работы по возведению Никольского храма в Кузнечиках. На храм установили центральный купол диаметром более 11 м. На объекте продолжаются фасадные работы, монтаж лестниц и пандусов, установка декоративных элементов.