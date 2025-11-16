Мастер-классы «Движения Первых» объединили юных химчан из 11 школ

В школе №30 округа Химки состоялась масштабная творческая встреча участников Российского движения детей и молодежи «Движение Первых», объединившая ребят из 11 образовательных учреждений городского округа.

В рамках работы каникулярного клуба школьники смогли выбрать занятия по интересам: мастер-классы по созданию свечей, уроки актерского мастерства и тренинги по ораторскому искусству.

Особым событием дня стала встреча с летчиком Алексеем Лукиным, который рассказал о пути в авиацию, обучении в летном училище и тонкостях своей профессии. После эмоционального рассказа дети получили возможность задать спикеру вопросы, что превратило мероприятие в живой диалог поколений.

Как отметила директор школы №30 Татьяна Кавторева, подобные события помогают не только получать новые знания, но и формировать активную, целеустремленную молодежь.

Мероприятие стало частью проекта «Каникулярные клубы Первых. Московская область», который помогает детям развивать социальную активность и реализовывать свои мечты. Сегодня «Движение Первых» предлагает десятки проектов и сотни событий для более чем 10 миллионов участников по всей России.

Особенность химкинской встречи в том, что она сочетает практические навыки с профессиональной ориентацией — от рукоделия до знакомства с эксклюзивными профессиями, что позволяет каждому подростку найти применение своим талантам.

