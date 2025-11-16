От противогаза до ОЗК: в Химках школьникам показали работу войск РХБЗ

В подмосковных Химках состоялось необычное образовательное событие — празднование Дня войск радиационной, химической и биологической защиты. Центральным мероприятием стала интерактивная встреча в лицее №21, где школьникам не просто рассказали об истории этого элитного рода войск, но и дали прикоснуться к реальному армейскому снаряжению.

Ученики своими глазами увидели современные приборы радиационной разведки, коллекцию противогазов разных поколений и даже освоили на практике технику надевания общевойскового защитного костюма. Такой формат — от лекции до мастер-класса — позволил подросткам не просто получить теоретические знания, а по-настоящему прочувствовать специфику работы военных химиков.

Как отметила лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева, именно сочетание теории и практики создало особый эффект от мероприятия, позволив по-новому оценить сложность и значимость труда специалистов РХБЗ.

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский добавил, что подобные встречи формируют у молодежи чувство ответственности перед страной и помогают осознать реальную цену безопасности.

Особую значимость событию придало присутствие почетного гостя — члена химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Антона Зеньковича, что стало живой связью между поколениями защитников Отечества.

Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов сообщил, что эта встреча стала частью масштабной программы — за все время ее реализации в Химках уже проведено более 1600 историко-патриотических мероприятий.

