Мастер-классы прошли в центрах добрососедства Московской области

Мастер-классы провели в центрах добрососедства, которые функционируют на территории ЖК «Пригород Лесное» и квартала «Спутник» от девелопера «Самолет». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В ведомстве уточнили, что такие центры открывают в новостройках с целью проведения досуга и работы, совместных мероприятий, спорта и развлечений. Так, праздник «Люби Пригород Лесное» собрал 40 посетителей, для них провели мастер-классы по созданию эксклюзивного аромата и парным танцам. В ходе мероприятия «Люби Спутник» жители могли создать уникальные валентинки-магниты в подарок близким людям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.