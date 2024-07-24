Мать 18-летней невесты Лепса пытается сорвать свадьбу

Исполнитель Григорий Лепс представил студентку Аврору Кибу как свою невесту. Разница между ними — 44 года. Такой роман впечатлил звездных обозревателей и поклонников, но особенно удивил маму девушки. Она пытается помешать браку. Это выяснила KP.RU .

Лепс появлялся с избранницей на ПМЭФ, а затем и на красной дорожке «МУЗ-ТВ». В ходе комментирования ситуации он отметил, что Киба является его невестой. Позже он дополнил заявление, отметив, что девушка еще думает над предложением. Сейчас певец заваливает возлюбленную дорогими украшениями по цене «однушки» в Москве, цветами, поддерживает в начинаниях. В соцсетях сама Киба подтвердила роман и заткнула злопыхателей. По ее словам, отношения серьезные, а пересуды о разницы в возрасте ее не волнуют. Лепса она зовет «любимым дедом».

Известно, что Аврора Киба планирует стать дизайнером одежды. На профессию стилиста она смотрела давно, к тому же, любит роскошно одеваться. По лучшим традициям песни «Я уеду жить в Лондон», девушка поступила в британский колледж моды UAL.

«Он настроен решительно, хочет жениться. Но мама девочки против свадьбы. Не знает она, что с дочкой делать! Девочка сильно влюбилась. Родители богатые, все у них есть. Аврора, кстати, тоже поет, но пиар ей не нужен. К пению она относится как к хобби. Сейчас мама пытается отговорить дочь от свадьбы, не разрешает Авроре переезжать в дом к Лепсу. Она, может, и не против такого зятя, но ее очень смущает разница в возрасте», — отмечают в окружении пары.

Григорий Лепс давно был знаком с семьей возлюбленной. Ее отец - 54-летний бизнесмен Илья Беляков, хорошо зарабатывает на продаже недвижимости. И Лепс и родные Кибы имеют виллы в Италии, причем рядом. Предполагают, что певец заприметил Аврору уже давно.

Ранее Лепс в «Шоу Воли» раскрыл правду об интимной пластике и 18-летней возлюбленной.