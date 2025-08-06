Мать Бонни Блю поддержала дочь, несмотря на ее карьеру в порно

Сара Биллинджер, мать знаменитой порноактрисы Бонни Блю, приняла решение не осуждать выбор дочери, даже несмотря на ее скандальную известность после случая, когда она провела ночь с тысячей мужчин. Свои размышления она озвучила в документальной ленте под названием «Тысяча мужчин и я: история Бонни Блю».

Как признается 50-летняя Биллинджер, новость о профессиональной деятельности дочери стала для нее потрясением. Однако она сумела принять этот факт и сейчас оказывает ей поддержку, считая критиков Бонни Блю лицемерами.

«Знаете, если б вы могли получать миллион фунтов в месяц, ваши представления о морали изменились бы очень быстро. И вы бы тоже сняли трусы. Люди много чего говорят. Думают, у них такие крепкие моральные устои. Ерунда их устои против миллиона фунтов в месяц», — подчеркнула она.

Ранее порнозвезда Бонни Блю заявила, что у нее было только пять партнеров до порно.