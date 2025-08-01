Порнозвезда рассказала, что избегала случайных связей до порно

Бонни Блю, известная благодаря своему 12-часовому сексуальному марафону с участием тысячи мужчин, призналась в интервью изданию The Sun, что до начала карьеры в порноиндустрии избегала беспорядочных половых связей.

По словам Блю, до ее работы в порно она имела интимные отношения всего с пятью мужчинами. Она также отметила, что в течение нескольких лет состояла в браке и до сих пор официально не развелась.

«Мы занимались сексом три или четыре раза в неделю после просмотра Netflix. Подруги говорили, что в выходные у них был секс втроем, а я отвечала: «Боже мой, с ума сойти!» У меня самой даже случайных связей никогда не было», — поделилась Бонни Блю.

За последние 18 месяцев, в течение которых она работает на платформе OnlyFans, количество ее сексуальных партнеров возросло почти до двух тысяч.

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