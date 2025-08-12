Женщина, четырехлетнего сына которой поцеловал сотрудник АЗС, прибывший в Москву из другой страны, заявила, что не понимает мотивов этого человека. В интервью агентству «Регнум» мать мальчика отметила , что не может объяснить действия работника заправки.

«Я не могу залезть к этому человеку в голову, я не знаю, почему он так сделал, и на данный момент у меня нет ответа на этот вопрос», — сказала она, подчеркнув, что ожидает итогов расследования, проводимого полицией.

Ролик, запечатлевший, как иностранец целует ребенка, получил широкое распространение в интернете 11 августа. Согласно имеющимся данным, инцидент произошел на АЗС, расположенной на 51-м километре МКАД.

Перед этим сотрудник заправки спросил у женщины, какой вид топлива ей требуется, затем, заметив ее сына, он неожиданно назвал его милым и попросил дать ему подержать игрушку. После этого мигрант внезапно наклонился и поцеловал мальчика в губы.

12 августа стало известно о задержании мужчины. Им оказался 51-летний выходец из одной из республик Центральной Азии. В разговоре с представителями правоохранительных органов мигрант сказал, что поцеловал ребенка под влиянием внезапного импульса. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

