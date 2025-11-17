«Мать Франкенштейна»: в Орле установили гигантскую Снегурочку без головы за 17,5 млн руб.

В центре Орла накануне Нового года появилась гигантская фигура Снегурочки, оставшаяся без головы. На праздничное украшение, вызвавшее волну насмешек у горожан, из бюджета выделили 17,5 млн руб. Об этом сообщает Lenta.ru.

Снегурочка-невидимка стала главным новогодним персонажем Орла. Монументальная фигура в красном плаще, лишенная головы, установлена на центральной улице Ленина. Как выяснилось, изначально у скульптуры была голова, но без волос. Местные жители в соцсетях едко окрестили этот арт-объект «матерью Франкенштейна» и «призраком коммунизма».

Позднее голову и вовсе демонтировали, оставив от снежной красавицы лишь безликий каркас. Столь спорное украшение стало частью масштабного праздничного заказа городской администрации. За 17,5 млн руб. власти приобрели сразу две пары Дедов Морозов и Снегурочек. Теперь орловцы гадают, станут ли остальные фигуры достойным украшением города или повторят судьбу обезглавленной внучки Деда Мороза.

