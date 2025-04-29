Мать Яниса Тиммы впервые вышла на связь после смерти сына

Мать Яниса Тиммы Аусма впервые вышла на связь после трагедии и поделилась честным мнением о певице Анне Седоковой. Об этом со ссылкой на соцсети пишет сайт aif.ru.

По словам женщины, Седоковой «чужды истинные чувства морали и человечности». Аусма считает, что отношения с певицей разрушили ее сына как личность, сломали также карьеру и мечты. Все это время баскетболист мог находиться в иллюзии, которая его и погубила.

Однако больше всего семью Тиммы возмутило то, что Седокова не удосужилась приехать в морг на опознание, попрощаться с бывшим мужем и сказать последние слова. Тем временем все накопления и недвижимость оказались переписаны на российскую звезду.

«Этот брак стал для Яниса последней иллюзией. Иллюзией любви, которая оказалась смертельно опасной <…> Для нас главное — восстановить честное имя сына, несправедливо оболганного тем человеком, который еще вчера возносил его до небес», — написала женщина.

Напомним, что тело Яниса Тиммы нашли 17 декабря 2024 года в Москве спустя несколько недель после развода с Анной Седоковой. Родственники баскетболиста хотят добиться возвращения хоть какого-то имущества, а также восстановить справедливость.

В беседе с АиФ юрист Илона Гуськова отметила, что квартиры Тиммы и Седоковой были их совместно нажитым имуществом, и, возможно, был договор дарения. Такие соглашения оспаривать семья не сможет, только если не докажет, что сделки Тимма оформлял в измененном состоянии. То есть, под препаратами или алкоголем. Доказать это сейчас крайне тяжело. По этой причине шансы семьи на возвращение недвижимости почти нулевые.

Ранее Анна Седокова впервые ответила на нападки родственников Яниса Тиммы.