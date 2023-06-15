«Мать, не плачь»: женщина, потерявшая на передовой сына, бросилась обнимать прохожего на улице

Иван Савкин не был святым, свой первый срок он получил еще школьником. Но к 25-ти годам парень твердо решил, что жизни в тюрьме он предпочтет службу своей стране. Мама Алена рассказала, как ее сын отправился в ЧВК «Вагнер».

Савкин был молодым отцом. Сидя в колонии и отправляясь потом на передовую, он не смог увидеть рождения своей дочери Эмилии и сильно скучал по сыну Богдану.

«Последний свой срок Ваня получил из-за плохой компании: новый друг потребовал денег за отдых в сауне, куда он всех пригласил. Растрату повесили на Ивана, которого уже сажали. Не заступаюсь за сына, он виноват был, но остальные так и остались чистыми. До этого Ваня утроился на автомойку, научился ремонтировать сколы стекол на машинах», — отмечает Алена в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Семью свою Ваня очень любил. После развода родителей был за старшего, вел хозяйство и помогал маме, у которой на тот момент было шестеро детей. Когда у бабушки случился инфаркт, Алена перевезла ее к себе в дом. Ваня всегда ухаживал за больной: переодевал, кормил, делал массаж.

В сентябре прошлого года Алене делали операцию по онкологии, все очень переживали. Но когда врачи сказали, что с раком покончено, Савкин заявил матери, что вступает в ЧВК «Вагнер», чтобы ему сняли судимости, а сын и вся родня могли им гордиться. Переубедить его, как признается наша собеседница, не удалось.

«Ваню забрали в октябре, а 26 ноября он погиб в Артемовске. Узнала об этом я только в январе. Сегодня встретила ветерана СВО, который остался инвалидом. Не могла удержаться и разревелась, подошла, обняла его. Он прижал меня и спокойно так говорит: «Мать, не плачь», — делится женщина.

Полную историю бойца Савкина читайте здесь.