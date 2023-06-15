«Мать, не плачь»: женщина, потерявшая на передовой сына, бросилась обнимать прохожего на улице
Мама бойца ЧВК «Вагнер» рассказала, как друзья подставили ее сына
Иван Савкин не был святым, свой первый срок он получил еще школьником. Но к 25-ти годам парень твердо решил, что жизни в тюрьме он предпочтет службу своей стране. Мама Алена рассказала, как ее сын отправился в ЧВК «Вагнер».
Савкин был молодым отцом. Сидя в колонии и отправляясь потом на передовую, он не смог увидеть рождения своей дочери Эмилии и сильно скучал по сыну Богдану.
«Последний свой срок Ваня получил из-за плохой компании: новый друг потребовал денег за отдых в сауне, куда он всех пригласил. Растрату повесили на Ивана, которого уже сажали. Не заступаюсь за сына, он виноват был, но остальные так и остались чистыми. До этого Ваня утроился на автомойку, научился ремонтировать сколы стекол на машинах», — отмечает Алена в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Семью свою Ваня очень любил. После развода родителей был за старшего, вел хозяйство и помогал маме, у которой на тот момент было шестеро детей. Когда у бабушки случился инфаркт, Алена перевезла ее к себе в дом. Ваня всегда ухаживал за больной: переодевал, кормил, делал массаж.
В сентябре прошлого года Алене делали операцию по онкологии, все очень переживали. Но когда врачи сказали, что с раком покончено, Савкин заявил матери, что вступает в ЧВК «Вагнер», чтобы ему сняли судимости, а сын и вся родня могли им гордиться. Переубедить его, как признается наша собеседница, не удалось.
«Ваню забрали в октябре, а 26 ноября он погиб в Артемовске. Узнала об этом я только в январе. Сегодня встретила ветерана СВО, который остался инвалидом. Не могла удержаться и разревелась, подошла, обняла его. Он прижал меня и спокойно так говорит: «Мать, не плачь», — делится женщина.
Полную историю бойца Савкина читайте здесь.