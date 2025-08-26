Мать не вернувшегося с СВО волгоградца выселят из единственного жилья

В Волгограде мать участника специальной военной операции (СВО) Семена Степанова столкнулась с угрозой выселения из его квартиры, проданной незадолго до его отправки в зону боевых действий. Об этом сообщило местное издание V1.ru.

Согласно имеющимся данным, за несколько месяцев до заключения контракта с Министерством обороны, Степанов взял в долг 700 тыс. руб., предоставив в залог свою квартиру на срок в один год.

Кредитор готов отказаться от права на жилье при условии немедленной выплаты трех миллионов рублей, что значительно превышает первоначальную сумму долга. Пенсионерка уже потерпела поражение в первом судебном разбирательстве.

Представители кредитора утверждают, что военнослужащий задолжал гораздо большую сумму и продал квартиру с целью погашения долгов. Однако мать Степанова уверена, что 700 тысяч рублей были взяты на развитие его личного бизнеса. Причины, по которым Степанов не смог погасить задолженность, несмотря на получаемые выплаты за участие в СВО, остаются невыясненными.

