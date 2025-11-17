Мать обезглавленного мальчика, найденного в Балашихе, написала явку с повинной

Мать шестилетнего мальчика, тело которого нашли в подмосковной Балашихе, а голову — в московском пруду, написала явку с повинной. Об этом сообщили в Следственном комитете России (СКР).

На допросе женщина полностью признала свою вину в убийстве собственного ребенка, однако не смогла объяснить мотивы совершенного преступления.

По информации следствия, отец погибшего ребенка работает ремонтником. В 2014 году мужчина привлекался к уголовной ответственности за попытку кражи скутера.

Сейчас следователи выясняют, поддерживал ли отец общение с сыном и знал ли о том, что его бывшая супруга состояла на учете у психиатра и употребляла запрещенные вещества.

Напомним, 16 ноября в Гольяновском пруду столицы обнаружили рюкзак с головой ребенка. Обезглавленное тело мальчика нашли в тот же день в Балашихе — в квартире, где он жил вместе с матерью и отчимом.

В настоящее время следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего, включая возможных соучастников преступления.

