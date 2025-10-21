Мать офицера из Озер стала финалисткой областного конкурса «Женщина – Герой»

Жительница подмосковного города Озеры Валентина Никифорова стала финалисткой престижного областного конкурса «Женщина – Герой». Как сообщается, из 136 претенденток, подавших заявки на участие, в финал прошли лишь восемь, и среди них – активистка из Озер.

«От всего сердца поздравляю Валентину Александровну с выходом в финал конкурса «Женщина — Герой», который проходит в Подмосковье при поддержке нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Валентина Александровна уже почти два десятилетия руководит организацией, вкладывая душу и сердце в любимое дело. Одной из первых она подключилась к волонтерской работе в поддержку наших бойцов в зоне СВО. Будем болеть за нашу финалистку!» — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Валентина Александровна является бессменным руководителем местного отделения «Союза пенсионеров Подмосковья», которым она управляет на протяжении почти 20 лет. Ее общественная работа получила новый мощный импульс с начала специальной военной операции, в которой с первых дней принимает участие ее сын, являющийся кадровым офицером. Именно Никифорова стала инициатором в городском округе масштабной кампании по поддержке российских военнослужащих.

«Отправлено 13 гуманитарных грузов, последний — совсем недавно. В этом грузе мы отправили самое большое количество сетей: мы сплели 31 сеть, размером 3*6, 558 квадратных метров. У нас в этот раз была бабушка, которая привела двух девчонок-внучек. Они нам пели песни, связанные с войной. Были слезы на глазах, а мы вязали. Пусть хоть некоторых детей, ребят наших, внуков, сыновей и мужей защитят эти сети», — рассказала Валентина Никифорова.

Церемония награждения победителей конкурса запланирована на 30 ноября и состоится в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Председателем жюри в финале выступит заслуженный артист России SHAMAN.

