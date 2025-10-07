Мать, оставившая ребенка в аэропорту Турции, проиграла суд: девочку ей не вернули

Суд отклонил иск Екатерины Бурнашкиной, требовавшей вернуть ей дочь, которую она год назад оставила в туалете аэропорта Антальи. Таким образом, девочка, у которой уже есть приемные родители, останется в новой семье. Об этом сообщает Life.ru.

Екатерина Бурнашкина, лишенная родительских прав, проиграла суд о возврате дочери. Судебная инстанция отказалась удовлетворить ее требования к органам опеки, которые, по мнению женщины, бездействовали и незаконно отказали ей во временной опеке. Адвокат истца Елена Спиряева подтвердила, что суд первой инстанции полностью отказал в иске.

Защита настаивала, что ни Бурнашкина, ни ее мать не имели формальных препятствий для общения с ребенком. Однако суд счел претензии к органам опеки необоснованными. Адвокат назвала вердикт ожидаемым, отметив традиционную позицию местных судов в поддержку опеки, и сообщила о планах обжалования. Напомним, что Бурнашкина оставила новорожденную в аэропорту Турции в 2024 году, получила срок, но была досрочно освобождена. Сейчас против нее возбуждено уголовное дело в России, а ребенок обрел новую семью.

Ранее подмосковные врачи восстановили челюсть 12-летней девочке в Детском центре Рошаля.