Мать подростка-агрессора могут выдворить из России

Гражданку Узбекистана могут выдворить из России за нападение ее сына на школьницу. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

В областном управлении МВД отметили, что мать одного из участников инцидента — гражданка Узбекистана — может быть выдворена из России. Ведомство рассматривает вопрос об аннулировании ее вида на жительство, после чего женщина будет обязана покинуть страну.

Конфликт произошел в парке на улице Киргизская, где трое подростков, дети трудовых мигрантов, жестоко избили местную школьницу. Видео инцидента, появившееся в социальных сетях, вызвало широкий общественный резонанс. Делом заинтересовался лично председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее сообщалось, что в Тюмени мигранты пытались утопить подростка из-за самоката. Их неожиданно отпустили на свободу.