Мать погибшего бойца СВО не получала выплат из-за трех нарушений

Мать российского военнослужащего, погибшего в зоне проведения специальной военной операции, на протяжении девяти месяцев не могла получить положенные страховые выплаты за своего сына. Причиной тому стали три ошибки, допущенные в оформлении документов воинской частью. Об этом сообщил депутат Государственной думы Максим Иванов в своем телеграм-канале.

Согласно его информации, солдат числился пропавшим без вести с марта 2024 года, а в ноябре его семье было официально объявлено о его гибели. Несмотря на это, мать погибшего получила лишь единовременную выплату от Министерства обороны, что и побудило ее обратиться за помощью к депутату. Проверка, проведенная военной прокуратурой, выявила ряд нарушений в ведении документации.

Иванов пояснил, что семье не выплачивалось денежное содержание за период, когда Александр находился в статусе пропавшего без вести, поскольку командир вовремя не издал соответствующий приказ.

Позднее, по решению суда, приказ был издан, однако в нем была указана неверная дата смерти военнослужащего, что снова препятствовало начислению выплат. К тому же, командование воинской части отправило необходимые документы в страховую компанию лишь спустя семь месяцев.

В результате проведенной проверки все три выявленных нарушения были устранены, и семья погибшего солдата получила положенные выплаты, о чем мать военнослужащего сообщила депутату в личном письме.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье военный погиб через месяц службы на СВО.