Мать погибшего командира Ил-76: ВСУ подготовились к организации авиакатастрофы под Белгородом

Командиру судна Ил-76 Станиславу Беззубкину было 36 лет. Он погиб во время перевозки украинских пленных, разбившись на самолете. Мать пилота заявила, что Киев заранее просчитал свой теракт. Такие мысли женщина озвучила в беседе с KP.RU .

Отец Беззубкина был летчиком-инструктором, сын пошел по его стопам. Хотя семья проживала в Мичуринске, сам будущий пилот отправился в Оренбург, где и служил последнее время. Последний раз мать связывалась с ним 23 января, за день до трагедии с Ил-76. Уже тогда она знала, что самолет полетит в открытую: именно этот факт ей не понравился. Ее успокаивала лишь мысль, что обмен происходит не первый раз. Однако со стороны Украины случилась неожиданная подлость.

«Не было там никаких бомб. Это все украинское вранье. Якобы там что-то было такое, поэтому сбили. Этого не было, только пленные на обмен. И украинцы знали об этом, они знали, по какому маршруту полетит самолет и в какое время», — предположила мать погибшего.

По словам женщины, ее сын относился к этому полету как к обычному важному заданию и не испытывал плохих предчувствий.

У Беззубкина остались жена и две дочери трех и пяти лет. После полета на Ил-76 он планировал навестить семью, однако жизнь распорядилась по-своему.

Мать пилота считает его настоящим героем, так как самолет до последнего уводили в сторону от населенных пунктов. Только благодаря этому удалось избежать еще больших жертв.

Напомним, что в этой авиакатастрофе под Белгородом погибло 65 украинских военнопленных, экипаж и сопровождающие.

Ранее сообщалось, что на месте крушения Ил-76 нашли обломки от ракеты.