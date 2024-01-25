ТАСС: на месте крушения Ил-76 нашли обломки ракеты

На месте, где потерпел крушение военный самолет Ил-76, нашли фрагменты, похожие на обломки ракет, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В среду, 24 января, самолет, перевозивший 74 человек, большинство из которых были пленными украинскими военными, потерпел крушение в Белгородской области. Все люди, как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, погибли.

«В настоящее время ведется поиск любых фрагментов самолета, металлических конструкций на большой территории», — сообщил ТАСС.

Он также отметил, что в поисках металлических конструкций принимают участие военные, сотрудники следственных органов, а также криминалисты.

Ранее французская радиостанция France Info предположила, что российский военный самолет Ил-76 мог был сбит ракетой американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, которые имеются на вооружении ВСУ.

Как сообщило Министерство обороны РФ, самолет был сбит киевским режимом. Оборонное ведомство назвало инцидент терактом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что ответить за эту трагедию должен украинский лидер Владимир Зеленский. Представитель Кремля заявил, что Москва согласна на проведение международного расследования, но только если инцидент будет рассматриваться как теракт, совершенный Киевом.

Ранее Зеленский призвал международное сообщество провести расследование по факту крушения самолета.

Руководитель комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Картаполов заявил, что Россия продолжит вести переговоры об обмене военнопленных с Украиной, несмотря на это происшествие.