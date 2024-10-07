Мать погибшего на СВО дагестанца ходит скорбеть к уличному плакату

Тетя погибшего военного Супьяна Кукуева рассказала RT , что его мать ходит почтить его память к плакату в Дагестане. Фотография является ее связью с умершим сыном.

Кукуев ушел на СВО в 2022 году, но недавно погиб, выполняя свой долг. До службы хотел стать журналистом, но в итоге решил, что пригодится Родине в качестве военного. В этом парень не ошибся: однажды он и его товарищи попали в засаду, а боец всех вывел. За это он получил медаль «За отвагу».

«Там в окружение попали пять-шесть человек. У них заканчивались боеприпасы. Супьян сам вызвался донести до них рюкзак с боеприпасами. Полз 4 км и в итоге остался с ребятами. Они отбились и выбрались из окружения», — рассказала собедница.

Мать погибшего военного тяжело переживает утрату. По словам тети погибшего, женщина приходит к уличному баннеру и на кладбище, чтобы вспоминать про сына.

Ранее сообщалось, что боец ВС РФ пленил пятерых украинских солдат в первый день службы.