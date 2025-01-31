Мать погибшего в авиакатастрофе Наумова сообщила, что его сын находится на месте трагедии

Мать погибшего фигуриста Вадима Наумова рассказала о поисковой операции на месте крушения пассажирского самолета Bombardier CRJ700, на борту которого находился ее сын и его супруга Евгения Шишкова. Как передает StarHit, на месте трагедии находится сын известных фигуристов Максим Наумов.

По словам матери спортсмена, тело Шишковой уже найдено, а вот тело сына — пока нет.

«На месте трагедии находится их сын Максим, мы совсем недавно смогли с ним поговорить. Он сказал, что нашли тело мамы. А о папе пока ничего неизвестно. До сих пор ждем», — сказала журналистам женщина.

Напомним, трагедия произошла 30 января в небе над Вашингтоном. Рейс, летевший из Канзаса, столкнулся с американским военным вертолетом Sikorsky VH-60M. Обломки воздушных суден упали в реку Потомак, где спасатели продолжают свою работу по поиску тел погибших пассажиров.

На борту самолета находились 64 человека, в том числе 4 члена экипажа. На вертолете летели минимум три военнослужащих. Как ранее сообщил президент США Дональд Трамп, комментируя одну из крупных авиакатастроф в стране, выживших после столкновения воздушных суден нет.

Ранее российский фигурист Евгений Плющенко выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета.