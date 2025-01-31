Плющенко посочувствовал родным жертв авиакатастрофы в США, отметив, что среди погибших были его друзья

Заслуженный мастер спорта России Евгений Плющенко выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе под Вашингтоном, отметив, что трагедия унесла жизни его друзей. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Примечательно, что публикацию фигурист сделал на английском языке.

В четверг, 30 января, вблизи аэропорта Р. Рейгана столкнулись пассажирский самолет компании «Американ Аэрлайнс» Bombardier CL-600-2C10 и вертолет Black Hawk, принадлежащий Сухопутным войскам США. По данным СМИ, авиалайнер шел на посадку в момент, когда в него врезался вертолет.

На борту самолета находились 64 человека, в том числе 4 члена экипажа. Рейсом из Канзаса летели американские и российские фигуристы, в том числе выдающиеся спортсмены Евгения Шишкова, Вадим Наумов и Александр Кирсанов. Также на борту лайнера находилась бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская. Она погибла вместе со своими воспитанниками.

«И да, это были друзья, с которыми я вместе соревновался, участвовал в шоу по всему миру — Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Замечательные люди, чемпионы мира. Наш друг Саша Кирсанов тоже был в этом самолете. Мое сердце со всеми семьями и близкими, которые переживают эту ужасную трагедию», — написал Плющенко.

Столкновение над Вашингтоном стало первой крупной авиакатастрофой пассажирского самолета в США за 16 лет после катастрофы DHC-8 под Буффало в 2009 году и первой катастрофой с участием самолета группы компаний «Американ Аэрлайнс», приведшей к гибели пассажиров, со времен катастрофы Airbus A300B4-605R в Нью-Йорке в 2001 году.

Как ранее сообщил президент США Дональд Трамп, выживших при крушении самолета и вертолета нет. Также американский лидер сообщил о возможных причинах трагедии. Спасатели продолжают работать на месте чрезвычайного происшествия (ЧП).