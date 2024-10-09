Мать погибшего военного из ЛНР лишилась выплат после получения паспорта РФ

Жительнице Луганской области Нине Чевердак неожиданно отменили положенные по закону выплаты как члену семьи погибшего (ЧСП) военнослужащего. Произошло это после получения паспорта РФ: удостоверения ЧСП российского образца у женщины не было, что стало причиной отмены льгот. Дочь пенсионерки Елена восстановила справедливость с помощью проекта RT «Не один на один».

87-летняя Нина Чевердак, жительница Верхнебогдановки ЛНР. Она перенесла тяжелую утрату — погиб ее сын во время выполнения боевых задач в Кандагаре, Афганистан. Военный посмертно получил орден Красной Звезды.

Пенсионерка получила удостоверение члена семьи погибшего ветерана боевых действий еще по украинским правилам и образцу. Согласно ему, женщина получала доплаты к пенсии и льготы на приобретение твердого топлива, а также проезд и коммунальные услуги. Однако в 2023 году ЧСП аннулировали, так как Чевердак получила российский паспорт. Соответственно, ЧСП также должен быть российского образца, чтобы выплаты продолжались по новым правилам. Все инстанции, куда обращалась Нина и ее дочь Елена, отказывали.

Семья добилась проведения комиссии, где решали вопрос про выдачу удостоверения ЧСП российского образца. Однако и это не помогло оформить заветный документ.

«Потом мне позвонили из соцзащиты и попросили приехать. На приеме мне выдали бумагу, где было сказано, что удостоверение выдается по обращению граждан органами, осуществляющими их пенсионное обеспечение. Мы снова обратились в пенсионный фонд, но нам устно отказали. Тогда я потребовала письменный отказ. 24 мая в пенсионном сказали, что нужно обращаться в военкомат. На следующий день мы туда приехали, отдали бумагу от соцзащиты. И после этого опять тишина», — пояснила Елена.

Знакомая Елены рассказала про проект RT и посоветовала обратиться для решения непростого вопроса. Канал оказал поддержку: отправил запрос в Минтруд РФ. Ведомство занялось проблемой, направив также документы в Минтруд ЛНР. Содействие оказалось и местное отделение Социального фонда России. Все документы в итоге оформили, а социальные гарантии и выплаты 87-летней жительнице ЛНР были назначены.

Ранее сообщалось, что граждане РФ старше 80 лет смогут получать двойную выплату к пенсии.