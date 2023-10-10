Мать попавшей в плен немки Шани Лук призвала власти Германии вернуть девочку домой

Мать Шани Лук, попавшей в плен к палестинцам, обратилась к властям Германии с требованием вернуть девочку домой. Об этом сообщает канал РИА Новости .

В день атаки ХАМАС немка находилась на музыкальном фестивале, где позже нашли тела 200 посетителей. После этого Шани Лук считалась пропавшей без вести, но недавно выяснилось, что девушка жива. Мать Шани записала обращение к немецким властям. На видеозаписи женщина рассказала, что ее дочь получила серьезную травму головы и находится в критическом состоянии. По словам женщины, сейчас каждая минута важна, чтобы спасти жизнь дочери.

Мать Шани Лук потребовала от властей Германии прекратить споры о том, кто виноват в сложившейся ситуации, и начать действовать, вытащив ее дочь из сектора Газа. Женщина надеется, что ее призыв услышит вся страна, и дочь сможет вернуться домой и выздороветь.