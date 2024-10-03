На маркетплейсах появился сухой корм для квадроберов

Вместо него можно заказать пустую упаковку, чтобы родители сами выбрали содержимое.

На одном из популярных маркетплейсов появился необычный товар, который придется по вкусу многим современным детям (в прямом смысле этого слова). Речь идет о корме для квадроберов.

Пока что покупатели не успели приобрести товар и оставить на него свой отзыв, однако нашлись пользователи маркетплейса, которые решили показать свое остроумие в разделе с вопросами:

«Для какой породы и какого возраста подходит?» — спросил один из них.

Судя по описанию продукта, внутри есть сюрприз-игрушка. Стоит такой корм чуть меньше 1 тыс. руб. за 480 г. Дорого это или нет — сказать сложно, потому что у бренда пока не успели появиться конкуренты.

Ранее в Ульяновске заметили курьера-квадробера, который разносит еду в костюме кошки.