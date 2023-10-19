Мать рассказала о необычной религии бойца СВО из Ростовской области

Десантник СВО Виктор Березовец родился в Ростовской области. Он был разносторонним человеком и умел совмещать в себе диаметрально противоположные увлечения. О многогранности Вити нам рассказала его мать.

У Таисии не было поводов беспокоиться за сына. Даже в школе неприятных ситуаций не случалось. Учителя и одноклассники уважали Березовца за доброту и честность. Парень участвовал в спортивных соревнованиях, выступал за класс и школу. Он увлекался футболом и танцевал. Девчонки его за это любили.

«Я привела сына на танцы во втором классе. Он занимался с удовольствием. Стили разные были: в основном русские народные номера ставили, но иногда и современные. Ходил он туда пять лет. Даже когда хореография оказалась в одно время с занятиями по футболу, нам пришлось договориться с тренером», — отметила мать солдата в разговоре с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Футбольный тренер пошел семье Березовец навстречу и согласился поменять время. Витя продолжил ходить на танцы и на футбол, пока не закончил школу искусств. После этого хореографию он забросил, у парня остался только спорт.

Виктор любил свою семью, особенно маму. Таисию он жалел и всегда в отпуск приезжал к ней домой, даже когда женился. Новый год, в основном, мать и сын тоже отмечали вместе. Но не всегда, служба — дело серьезное.

«Сын любил исторические произведения. С интересом читал про староверов-язычников, да он и сам вообще был старовер. Витя носил на груди славянские знаки. С этой цепочкой и погиб, а когда старший брат его забирал, снял цепочку на память», — сказала женщина.

Разведчик погиб в первые дни СВО, 26 февраля 2022 года. О том, как это было, и что случилось через несколько дней после его гибели, мы писали ранее.