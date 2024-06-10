Мать ребенка в Z-шапке отправила сына к психологу после инцидента с агрессивным мужчиной

Екатеринбурженка высказалась в беседе с RT о приговоре мужчины, который угрожал ее ребенку из-за шапки с символикой СВО. Она отметила, что теперь ее ребенок вынужден ходить к психологу.

Женщина пытается помочь своему сыну, которого оскорбил и напугал мужчина во дворе жилого дома в Екатеринбурге. Ее ребенок ждет отца с СВО, мечтает стать военкором и предан Родине. По этой причине мальчик носил шапку с символикой Z, но по какой-то причине это выбесило незнакомца.

«С сыном сейчас всё хорошо, хотя пришлось после случившегося ходить к психологу. Он занимается в Юнармии», — сказала она в беседе с RТ.

Взрослый мужчина против малолетнего — бой неравный, но ребенок, кажется, победил. Ведь недавно суд приговорил агрессора к трем годам в колонии-поселении, и дополнительно назначил штраф в размере 7 тыс.рублей.

Ранее сообщалось, что непригодных бойцов для службы в ВСУ удерживают в подвалах на Украине.