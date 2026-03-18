«Мать — сыра земля, просыпайся!»: дачники Подмосковья стали практиковать заговоры и агромистику

В Подмосковье наступил день, который наши предки ждали с особым трепетом. 18 марта по народному календарю — Конон Огородник, время, когда полагалось будить землю после долгой зимней спячки. Корреспондент REGIONS Юлия решила не оставаться в стороне и на собственном опыте проверить, работает ли старинный славянский обряд, который обещает щедрый урожай тем, кто почтит землю-кормилицу по правилам.

В старину верили: земля — не просто почва под ногами, а живое существо, которое устает за лето, засыпает на зиму и нуждается в пробуждении весной. Если отнестись к ней с уважением, она отблагодарит сторицей. Главный ритуал пробуждения проводили именно 18 марта, когда солнце уже достаточно прогревает воздух, а в природе чувствуется приближение настоящего тепла.

По канонам, хозяева должны были выйти на свои наделы, захватив с собой скромные, но символичные дары: кусочек хлеба, щепотку соли и немного зерна или семян. В центре будущего огорода полагалось выкопать небольшую лунку, бережно уложить туда приношения и произнести заговор, призывающий плодородие. Только после этого считалось, что земля проснулась и готова к новому сельскохозяйственному циклу.

Юлия подготовилась к обряду заранее. С вечера собрала все необходимое, а утром, несмотря на бодрящий мартовский воздух и местами еще твердую почву, отправилась на свой участок. Откладывать было нельзя: Конон Огородник, как говорят в народе, ждать не любит.

На месте корреспондент нашла небольшую площадку, где планируются будущие грядки, и выкопала в холодной, только начинающей оттаивать земле ямку. Туда отправились хлеб, соль и горсть семян — символическая плата за будущий урожай. Затем, следуя древней традиции, Юлия произнесла слова, которые когда-то шептали над своими полями прапрабабушки: «Мать-сыра земля, пробудися ото сна, силы набери, урожай нам подари! Как зерно прорастает, так и весь огород процветает!»

Обряд завершился засыпанием лунки. Земля получила угощение и доброе напутствие. По словам корреспондента, после такого действа появляется совершенно особое настроение: хочется скорее дождаться настоящего тепла, заняться рассадой и с нетерпением ждать осени, чтобы узнать, услышала ли природа просьбы.

Верить или нет в силу старинных заговоров — личное дело каждого. Но одно можно сказать точно: традиции, которые заставляют людей выходить на воздух, общаться с землей и настраиваться на созидательный лад, точно не бывают лишними. Земля разбужена. Теперь слово за солнцем, дождем и, конечно, за трудолюбивыми руками дачников.

