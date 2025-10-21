Мать троих детей ушла из дома и устроила пьяные гонки на улице

В Салехарде сотрудники Госавтоинспекции задержали 38-летнюю местную жительницу, управлявшую автомобилем Hyundai в состоянии алкогольного опьянения. Как пишет со ссылкой на ведомство интернет-издание «Ямал-Медиа», женщина оказалась матерью трех детей.

Инцидент произошел днем 19 октября, когда полицейские обратили внимание на неадекватное поведение водителя и остановили транспортное средство для проверки. Медицинское освидетельствование показало содержание 1,28 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха, что значительно превышает допустимые нормы.

При дальнейшей проверке выяснилось, что женщина не имела действующего водительского удостоверения. Дополнительным отягчающим обстоятельством стало то, что нарушительница является матерью троих несовершеннолетних детей, которые в момент задержания находились дома с отцом.

В отношении автоледи составлен административный протокол, а ее автомобиль помещен на специализированную стоянку.

