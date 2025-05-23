Мать узнала о похищении сына, увидев его фотографию в соцсетях

В Ростовской области раскрыта преступная схема по торговле детьми. Мужчина, используя доверие своих возлюбленных, похитил троих мальчиков, выдавая себя за сотрудника опеки. Об этом сообщает KP.RU.

Первой жертвой стала 27-летняя девушка из поселка Углерод. В декабре 2021 года сообщник преступника, 28-летний Виктор Никонов, представившись сотрудником опеки, забрал ее 11-месячного сына. Через полгода мать случайно обнаружила фото ребенка в соцсетях у жительницы Екатеринбурга Светланы Болосо, которая купила мальчика за один миллион рублей.

Расследование выявило еще два аналогичных случая. В поселке Интернациональный у 42-летней женщины похитили двух сыновей — четырех и восьми лет. Детей продали в Ульяновск, где старшего мальчика заставили попрошайничать.

Все участники преступной схемы получили реальные сроки: организаторы — по 13 лет колонии, покупатели — от трех до 3,5 лет. Виктор Никонов, сотрудничавший со следствием, осужден на шесть лет.

Психологи отмечают, что у матерей, не искавших своих детей, могли быть проблемы с алкоголем, что притупляло материнский инстинкт.

Ранее сообщалось, что многодетная семья из Франции оказалась в поисках дома в Подмосковье.