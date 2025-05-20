Фабрис и Изабель Сорлин с девятью детьми, получившие российское гражданство по указу президента, столкнулись с неожиданной проблемой — им негде жить. После продажи арендуемого дома в Подмосковье семья не может найти новое жилье, пишет KP.RU.

Сообщается, что Сорлины переехали из Франции в 2015 году, спасаясь от преследований за свои традиционные взгляды. Фабрис, вице-президент Международного движения русофилов, активно помогает Донбассу, доставляя гуманитарную помощь. Его дети учатся в местной гимназии, прекрасно говорят по-русски и увлечены спортом и книгами.

Будущее детей французская семья видит только в России, православной и отстаивающей свою безопасность и ценности на фоне западной пропаганды.

«Вместе с нашими православными братьями мы отвергаем насилие. Но вместе с ними мы говорим: наш долг — применение силы, чтобы защитить беззащитных — например, мирное население Донбасса», — отметил Фабрис.

Сейчас семья живет среди коробок — их просят освободить дом к моменту рождения десятого ребенка. Друзья предлагают организовать сбор средств на покупку жилья, чтобы Сорлины наконец обрели постоянный кров.

С помощью неравнодушных россиян Сорлины, вероятно, справятся с возникшей бытовой трудностью.

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