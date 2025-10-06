Мать в Краснодаре подала жалобу на насилие среди детей в психбольнице

В Краснодаре мать ребенка, страдающего аутизмом, заявила о случаях сексуального насилия над детьми, находящимися на лечении в психиатрической больнице. Об этом сообщил портал «Альфа News».

Как утверждает гражданка России, ее сын стал очевидцем акта сексуального насилия в палате, где находились несовершеннолетние пациенты. После обращения женщины к администрации больницы, произошедшее было квалифицировано как «актом баловства».

«Заведующая в курсе всей этой ситуации. Говорят, что дети "баловались". Мол, все были наказаны, их расселили по палатам. Я считаю, что это не баловство. Это беззащитные дети. Там есть дети, у которых нет родителей. Их кто защитит?» – возмутилась жительница Краснодара.

В настоящее время в Следственный комитет направлено заявление с требованием провести расследование по данному факту.

