Мать заживо сгоревшего подростка в Москве отказалась обжаловать приговор

Мать скончавшегося подростка, которого облили бензином и подожгли на детской площадке в Москве, оценила решение суда. В беседе с RT она заявила, что приговор ее устроил.

По словам матери молодого москвича, она боялась ехать на оглашение приговора в суд, где избирали наказание для убийцы ее сына. Однако она отметила, что в итоге приговор ее устроил, она не хочет подавать апелляцию на обжалование. Только иск о возмещении морального вреда.

«Мне было страшно, что Давид останется на свободе. На апелляцию я подавать не собираюсь. В планах подавать гражданский иск», — заявила женщина.

Напомним, в Москве 5 июня на детской площадке Южное Бутово 15-летний подросток облил сверстника бензином и поджег. Молодой человек получил тяжелые ожоги, а 26 июня скончался в больнице. Душегуба признали виновным в «убийстве, совершенном с особой жестокостью» и приговорили к пяти годам лишения свободы в воспитательной колонии.

Ранее сообщалось, что в Ленинском округе задержали мужчину, который ножом ранил знакомого.