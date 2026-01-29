Убийство в центре Милана: обнаружено тело украинского банкира

В Милане обнаружено тело украинского банкира Александра Адарича. Полиция рассматривает его гибель как возможное убийство — тело нашли под окнами квартиры на пятом этаже, арендованной на подставное лицо. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

По данным итальянской прессы, 54-летний Адарич прибыл в город 23 января для заключения некой сделки. В квартире, из окна которой, предположительно, было выброшено тело, полиция обнаружила несколько документов с фотографией погибшего, но оформленных на разные имена и гражданства. Камеры наблюдения зафиксировали, как из здания вскоре после происшествия вышли как минимум два неизвестных. Также есть свидетельство консьержа, которая видела человека, спросившего во дворе на английском «Что произошло?» и затем ушедшего.

По информации украинских СМИ, Адарич занимал руководящие должности в «Приватбанке», «УкрСиббанке», владел несколькими финансовыми структурами, а на момент смерти работал в люксембургской риелторской компании и был связан с украинским фондом в Барселоне.

