Математик из России взломал код Вселенной: найдено решение уравнения со времен Наполеона

Российский математик Иван Ремизов совершил прорыв, найдя аналитическое решение для класса дифференциальных уравнений, над которым ученые бились с XIX века. Его метод позволяет получить точную формулу там, где ранее наука предлагала лишь численные приближения, требующие мощных вычислительных систем, пишет РБК.

Суть открытия, опубликованного во «Владикавказском математическом журнале», заключается в принципиально новом подходе. Ученый предложил разбивать сложный динамический процесс, описываемый уравнением, на бесконечную последовательность простых элементарных шагов. К этой «нарезке» применяется преобразование Лапласа, переводящее задачу в область алгебры, где ее удается точно решить. Метод опирается на теорию аппроксимаций Чернова и расширяет математический инструментарий, добавляя к стандартным операциям работу с пределами последовательностей.

Это открытие имеет фундаментальное значение, так как подобные уравнения моделируют критически важные физические процессы — от колебаний маятников и работы электрических цепей до более сложных систем. Работа Ремизова, старшего научного сотрудника НИУ ВШЭ и ИППИ РАН, по сути, создает универсальный «ключ» для целого пласта задач, считавшихся неразрешимыми в классическом аналитическом виде со времен французского математика Жозефа Лиувилля.

