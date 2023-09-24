Матери погибшего российского бойца передали котенка, которого он приютил в зоне СВО

«О том, что Олесе Васильевне нужна помощь, прочитал в соцсетях. На днях как раз собирался доставить в зону СВО гуманитарную помощь нашим землякам. Котенка забрал на обратном пути. Теперь у него новая семья. Сейчас котенок носится по всей квартире, играется», - рассказал глава Коми в видеообращении в своем аккаунте в соцсетях.