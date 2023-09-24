Матери погибшего российского бойца передали котенка, которого он приютил в зоне СВО
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Котенок Симба, которого погибший российский военнослужащий Роман Попов приютил в зоне СВО, теперь будет жить в доме на его родине в республике Коми. Об этом рассказал глава региона Владимир Уйба.
Он рассказал, что хвостатый питомец родился у кошки по кличке Венера. Домашнее животное прибилось к бойцам в зоне СВО и они ее подкармливали. Уйба забрал малыша, когда был в рабочей поездке в Ростовской области и передал его матери российского героя.
«О том, что Олесе Васильевне нужна помощь, прочитал в соцсетях. На днях как раз собирался доставить в зону СВО гуманитарную помощь нашим землякам. Котенка забрал на обратном пути. Теперь у него новая семья. Сейчас котенок носится по всей квартире, играется», - рассказал глава Коми в видеообращении в своем аккаунте в соцсетях.
Ранее сообщалось, что дежурные системы ПВО уничтожили дрон самолетного типа над Брянской областью.